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От 28 до 30 юли променят движението по "Струма" около Кюстендил

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АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От 28 до 30 юли временно ще се променя организацията на движението по участъци от магистрала „Струма" в област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

От 8 ч. до 15 ч. другата седмица ще се прави монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Движението по магистралата ще бъде променено към София.

На 28 юли (вторник) дейностите ще се извършват при 76-и км, на 29 юли (сряда) – при 71-ви км, а на 30 юли (четвъртък) – при 69-и и 65-и км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

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