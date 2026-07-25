Какви са правилата за пътуване с домашни любимци в Гърция

С началото на летния сезон все повече туристи избират да пътуват в Гърция заедно със своите домашни любимци. Гръцките власти напомнят, че превозът на животни с автобус и ферибот е разрешен, но при спазване на определени правила.

При пътуване с ферибот домашният любимец трябва задължително да бъде деклариран при закупуването на билета. За него се издава безплатен билет, който се регистрира в системата на корабната компания и трябва да бъде издаден преди качването на борда.

Собственикът е длъжен да представи здравна книжка или паспорт на животното, документ за поставен микрочип и доказателство за задължителните ваксинации, включително срещу бяс. Един пътник може да пътува с до пет домашни любимци.

Изключение има единствено при пътуванията до островите в Аргосароническия залив – Егина, Агистри, Порос, Метана, Идра и Спецес. По тези линии не се изисква представяне на здравна книжка и не е необходимо издаването на безплатен билет за животното.

Правилата на борда зависят от размера на домашния любимец. Животните с тегло над 10 килограма могат да бъдат само на откритите палуби, в специални клетки или в каюти за домашни любимци, ако корабът разполага с такива. Домашните любимци до 10 килограма могат да се намират и във вътрешните помещения, но задължително в транспортна клетка или чанта.

Оставянето на животни в гаража на кораба е строго забранено заради риска от високи температури, изгорели газове и недостатъчна вентилация.

При пътуване с автобус са разрешени предимно малки домашни любимци, които трябва да бъдат превозвани в затворена транспортна клетка или чанта. Кучетата водачи и служебните кучета могат да пътуват без клетка, когато придружават своя стопанин.

По време на автобусното пътуване собственикът трябва да носи здравната книжка или паспорта на животното и да гарантира, че то няма да създава опасност или неудобство за останалите пътници. При международните и междуградските автобусни линии отделните превозвачи могат да прилагат допълнителни изисквания, затова е препоръчително те да бъдат проверени предварително.

Гръцките власти напомнят, че неспазването на изискванията може да доведе до отказ за превоз, а в някои случаи и до налагане на административни санкции съгласно действащото законодателство.