В планините е 3 градуса, туристите да са добре облечени, призовава спасителната служба

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Условията за туризъм в планините са добри, но ниските температури изискват повишено внимание. На места термометрите показват около 3 градуса. От Планинската спасителна служба призовават туристите да бъдат подготвени за студа.

В отделни райони все още има облачност, но времето постепенно се подобрява.

През изминалото денонощие в ПСС не са получавани сигнали за бедстващи хора.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология облаците над планините ще останат предимно значителни. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места се очакват краткотрайни валежи, а в отделни райони и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от северната четвърт. Максималните температури ще достигнат около 16 градуса на 1200 метра и около 9 градуса на 2000 метра надморска височина, съобщи БТА.