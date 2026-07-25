Слънчево и топло до 33 градуса в неделя, облаци в понеделник

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология тази нощ ще бъде предимно ясно, а северозападният вятър ще отслабва, като в отделни райони ще стихне напълно.

Утре ни очаква слънчев ден, с минимална купеста облачност през следобедните часове. Вятърът ще промени посоката си от югозапад, носейки по-високи температури – максималните стойности ще достигнат от 28° до 33°, а за София се очакват около 30°. Атмосферното налягане, което в момента е малко над обичайното за месеца, постепенно ще намалее до средните си нива.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като следобед ще има лека купеста облачност. Вятърът ще е характерния морски бриз. Градусите през деня ще са между 26° и 28°, а температурата на морската вода ще варира от 23° до 24°. Морското вълнение ще бъде слабо – 1 до 2 бала.

В планинските райони също ще са с предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от югозапад, като само по най-високите била ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури на 1200 метра височина ще са около 24°, а на 2000 метра – около 16°.

В началото на новата седмица, в понеделник, над страната ще премине атмосферно смущение. Времето ще остане предимно слънчево, но с развитие на купеста облачност, която след обяд в планините ще прерасне в купесто-дъждовна. На отделни места ще превали краткотраен дъжд с възможни гръмотевици, съобщи БТА. Вятърът ще бъде предимно умерен – първоначално от югозапад, а до края на денонощието ще се обърне от северозапад.

През вторник той ще остане осезаем, като ще се ориентира от север-северозапад, а по-късно в източните райони – от север-североизток. Денят ще бъде предимно слънчев с временни заоблачавания, като изгледите за валежи са ниски.