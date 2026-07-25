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Катастрофа затвори пътя между Слънчев бряг и с. Баня, пускат колите през 10 минути (Снимки)

Паола Хюсеин

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Цистерната, застанала в срещуположното платно на двулентовия път СНИМКА: Паола Хюсеин

Огромни опашки от автомобили се образуваха по пътя между Слънчев бряг и с. Баня, а движението се подновява през 10-ина минути. Автомобилите се пропускат ту в едната, ту в другата посока. 

СНИМКА: Паола Хюсеин
СНИМКА: Паола Хюсеин

Причината е цистерна, застанала в срещуположното платно на двулентовия път. Малко зад нея има пътнически автобус на "Арда тур". Вероятно двете превозни средства са се ударили, тъй като са спрели точно на завой, а край тях е пълно с полицаи, пристигнали с мотоциклети. 

СНИМКА: Паола Хюсеин
СНИМКА: Паола Хюсеин

Няма видими щети по двата автомобила. Опашките от коли от двете страни на местопроизшествието са по около 5 км. 

Инцидентът е на т. нар. панорамен завой, откъдето се открива прекрасна гледка към морето. 

Цистерната, застанала в срещуположното платно на двулентовия път СНИМКА: Паола Хюсеин
СНИМКА: Паола Хюсеин
СНИМКА: Паола Хюсеин

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