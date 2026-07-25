Реверсивно движение по Е-79 в района на Благоевград

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Реверсивна организация е въведена в участък от път I-1 (Е-79) София – Кулата, между 375-ия и 376-ия километър в област Благоевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Движението там се извършва в три ленти – две в посока София и една към Кулата. От АПИ призовават водачите да преминават през участъка с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват въведената организация.

Трафикът през граничния преход „Кулата", както и през останалите пунктове по границата с Гърция, е нормален, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР.

През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. Пунктовете „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" са отворени за леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.