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Жегата се завръща

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Слънце и жега ни очакват през следващите дни. СНИМКА: Пиксабей

Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще се понижи до средното.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

Слънце и жега ни очакват през следващите дни. СНИМКА: Пиксабей

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