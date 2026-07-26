Натоварено е на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина

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Интензивен е трафикът на границата с Турция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, както и на границата със Сърбия на ГКПП Калотина.

Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция". Информацията за трафика по границите е към 6 часа. Обикновето по това време на годината е натоварено на Капитан Андреево, тъй като много гастарбайтери се прибират от Западна Европа в Турция за лятната ваканция.

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове със съседните ни страни.

От 10 ч на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход с Румъния Свищов – Зимнич, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира на българска територия.

През граничните преходи с Гърция Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона.