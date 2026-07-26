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Земеделци блокираха пътя за Гърция, искат по-високи изкупни цени

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СНИМКА: Pixabay

Земеделци блокираха за кратко пътя Русе – Маказа до хасковското село Конуш, предаде БТА. Производителите протестираха срещу ниските изкупни цени на продукцията им. Зеленчукопроизводителите поискаха мерки и срещу нерегламентиран, по техни думи, евтин внос от трети страни като Албания и Северна Македония, който подбива цените, а потребителите ядат некачествени плодове и зеленчуци. Някои от недоволните казаха, че от Турция се внасят зеленчуци на ниски цени, които обаче са обработвани със забранени в Европейския съюз препарати.

Движението на автомобили бе спряно за кратко, но въпреки това се образува опашки от чакащи заради натоварения трафик от и към Бяло море. Фермерите раздаваха на принудените да чакат шофьори пакети с краставици и чушки като извинение за причиненото неудобство.

Производителят Митко Дерменджиев призна, че държавата едва ли ще предприеме нещо, но с колегите си е на протеста "поне да ги чуят". Сметката на земеделците не излизала заради нарасналите цени на горива, торове, препарати и труд. Обясниха, че в момента изкупната цена на корнишоните е 50–60 цента на килограм, което не покрива направените разходи.

Някои протестиращи казаха, че вече хранят животните с произведената стока.

СНИМКА: Pixabay

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