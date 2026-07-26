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Катастрофа при км 416 на пътя Струмяни - Сандански, движението е в една лента

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Полиция

Временно движението по път I-1 Струмяни -  Сандански, при км 416 е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Препоръчва се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на Пътна полиция.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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