Катастрофа при км 416 на пътя Струмяни - Сандански, движението е в една лента

Временно движението по път I-1 Струмяни - Сандански, при км 416 е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.
Препоръчва се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на Пътна полиция.
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Временно движението по път I-1 Струмяни - Сандански, при км 416 е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.
Препоръчва се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на Пътна полиция.
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