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На 27 юли рожден ден имат

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Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО в 52-ото НС

Проф. д-р Сашо Пенов, съдия в Конституционния съд, бивш служебен министър на образованието и науката

Траянка Орфаниду, собственик на охранителна компания “Форс Делта”

Илиана Жекова, депутат

Елза Маркова, изпълнителен директор на “Белла България”, “Бизнес дама на годината” 2025

Иван Груйкин, адвокат

Георги Стоев, икономист

Харалампи Аничкин, преводач

Георги Стоянов, режисьор

Красимира Филипова, театровед

Румяна Петрова, депутат

Йордан Тодоров, футболист

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