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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23286252 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението по пътя Разлог - Гоце Делчев

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев при км 73 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от Пътна полиция. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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