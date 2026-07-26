Катастрофа затруднява движението по пътя Разлог - Гоце Делчев

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Временно движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев при км 73 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от Пътна полиция. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.