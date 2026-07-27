Бързи скариди на тиган

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам на читателите рецепта за бързо и лесно ястие за летните вечери”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
500 г бланширани скариди
1 к.ч. бяло вино
няколко скилидки чесън
1-2 стръка зелен лук
зехтин
сол, малко лют пипер на люспи, пресен лимон, магданоз
Количеството на подправките е според вкуса.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Подготвяме си всички продукти. В тигана наливаме 3-4 с.л. зехтин и нагряваме. Поставяме намачкания чесън, част от нарязания магданоз и малко люспи пипер.
Наливаме виното и изчакваме 1-2 минути. Поставяме в тигана и измитите скариди. Добавяме лимонов сок, малко сол и още пипер на вкус.
Готвим 3-4 минути и отстраняваме. Преместваме в плато за сервиране, като гарнираме с нарязан магданоз и пресен зелен лук.