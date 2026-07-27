Бързи скариди на тиган

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам на читателите рецепта за бързо и лесно ястие за летните вечери”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

500 г бланширани скариди

1 к.ч. бяло вино

няколко скилидки чесън

1-2 стръка зелен лук

зехтин

сол, малко лют пипер на люспи, пресен лимон, магданоз

Количеството на подправките е според вкуса.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Подготвяме си всички продукти. В тигана наливаме 3-4 с.л. зехтин и нагряваме. Поставяме намачкания чесън, част от нарязания магданоз и малко люспи пипер.

Наливаме виното и изчакваме 1-2 минути. Поставяме в тигана и измитите скариди. Добавяме лимонов сок, малко сол и още пипер на вкус.

Готвим 3-4 минути и отстраняваме. Преместваме в плато за сервиране, като гарнираме с нарязан магданоз и пресен зелен лук.