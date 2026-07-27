От днес до четвъртък променят организацията на движение между по част от „Хемус“

От днес до 30 юли (четвъртък) за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 60-ия и 64-ия км на автомагистрала (АМ) „Хемус" в област София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Дейностите ще се изпълняват от 7 ч до 15 ч в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

Преминаването през тунел „Витиня" на АМ „Хемус", в тръбата в посока Варна, е безопасно, увериха от АПИ. По конструкциите на вентилационната система няма нарушения след като инсталация от вентилационната система на тунела беше съборена от камион. Засегнат е средният от общо три вентилатора, монтирани върху обща носеща шина.