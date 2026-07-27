Мият улици в София, тази седмица в „Лозенец“ и „Триадица“

Миенето по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част на София продължава, тази седмица е в районите „Лозенец" и „Триадица", съобщиха от Столичната община. Дейностите ще се извършват в периода от днес до 2 август. То включва измиване на улични платна, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства. От общината посочват, че поетапното почистване по карета позволява по-качествено измиване на участъци, които обичайно са трудно достъпни заради паркирани автомобили.

Днес ще бъде измито карето между бул. „Черни връх", бул. „Джеймс Баучер" и ул. „Св. Наум" в район „Лозенец".

На 28 юли дейностите ще обхванат района между ул. „Св. Наум", ул. „Криволак", ул. „Милин камък", ул. „Ралица", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Черни връх".

На 29 юли ще се мие карето между ул. „Св. Наум", бул. „Пейо К. Яворов", бул. „Драган Цанков", ул. „Елин Пелин", ул. „Криволак", ул. „Милин камък" и ул. „Стоян Михайловски".

На 30 юли е предвидено почистване на карето между ул. „Криволак", ул. „Милин камък", ул. „Крум Попов", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Ралица", а на 31 юли – на карето между бул. „Драган Цанков", ул. „Елин Пелин", ул. „Криволак", ул. „Милин камък", ул. „Крум Попов" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".

На 1 август дейностите ще продължат в район „Триадица" в карето между бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", бул. „Витоша", ул. „Гургулят", ул. „Верила", ул. „Княз Борис I" и ул. „Цар Асен". На 2 август ще бъде измито карето между бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. „Княз Борис I", бул. „Пенчо Славейков", бул. „Прага", ул. „Разслатица", ул. „Цар Петър", ул. „Христо Станчев", ул. „Тунджа", ул. „Патлейна", ул. „Бузлуджа", ул. „Шандор Петьофи" и ул. „Доспат".

В часовете от 7,30 до 16,30 ч в дните, определени за миене, ще бъдат забранени движението, престоят и паркирането по улиците в съответните карета. Временно ще бъдат закривани и участъци от „синята" и „зелената" зона, както и местата в режим „служебен абонамент".

От Столичния инспекторат призовават собствениците на автомобили да преместят превозните си средства предварително. Автомобилите, останали в участъците, ще бъдат премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

От Общината допълват, че поетапното миене по карета ще продължи и през следващата седмица, когато дейностите ще обхванат и район „Красно село". Организацията се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, Центъра за градска мобилност, СДВР – „Пътна полиция" и Общинска полиция.

Миенето на улиците в София се извършва по утвърдени графици и с различна технология според вида на настилката, организацията на движението и особеностите на конкретния участък. Това посочиха през миналата седмица от Столичния инспекторат във връзка с публикации в социалните мрежи, поставящи под съмнение качеството на дейността.