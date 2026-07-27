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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23288925 www.24chasa.bg

Натоварено на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и “„Калотина“

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ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Натоварен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и "„Калотина", съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР. Информацията за движението през българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Турция трафикът е на ГКПП „Капитан Андреево" е интензивен на изход за леки автомобили.

На границата със Сърбия - на граничния пункт „Калотина" на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. От 10 ч на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Движението е в двете платна.

Заради ниското ниво на река Дунав от 8  ч  на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет  временно преустанови работа. От 10 ч на 21юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата е в България.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония.

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

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