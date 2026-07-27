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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23289014 www.24chasa.bg

Ремонтират Център за административно обслужване на Столична община на ул. „Московска“ №33

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Официалният вход на столичната община.

От днес започва ремонт на входа на Центъра за административно обслужване на Столична община (СО) на ул. „Московска" №33. До него ще се стига през официалния вход на сградата на Столична община (ул. Московска 31). За улеснение  е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на Центъра остава непроменено - от понеделник до петък, между 8 и 19 часа, допълват от общината.

Пак заради ремонт, но на тротоар,  от 22 юли до 22 август 2026 г. включително се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Хан Аспарух" в участъка между ул. „Цар Асен" и ул. „Княз Борис I". За посочения период се закриват местата за почасово платено паркиране, както и местата в режим на паркиране „служебен абонамент" в участъка.

Официалният вход на столичната община.

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