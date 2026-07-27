Движението между Кресна и Благоевград бешe в една лента заради катастрофа (Видео)

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Движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщават от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По първоначална информация лек автомобил с румънска регистрация се е преобърнал и има ранени. Движението в посока към граничния преход Кулата бе напълно спряло и се бе образувала километрична колона от автомобили. В посока към София трафикът се движи бавно. По-късно от АПИ съобщиха, че движението в участъка е възстановено.