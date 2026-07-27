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Движението между Грохотно и Девин - с повишено внимание, косят и чистят по пътя

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Път Снимка: Pixabay

До 18 ч. движението по път III-197 Грохотно - Девин в района на Настан (от км 86 до км 88), се осъществява с повишено внимание заради косене на банкети и почистване на пътното платно, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

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