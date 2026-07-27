Движението между Павел и Хаджидимитрово e в една лента заради катастрофа

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Движението по път III-407 Павел - Хаджидимитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".