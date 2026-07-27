Горяща кола затруднява движението край пътен възел "Благоевград-Юг"

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Временно движението при км 365 по път I-1 Благоевград– Симитли в района на пътен възел "Благоевград-Юг" е двупосочно в една лента заради горяща кола, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.