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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23291775 www.24chasa.bg

Горяща кола затруднява движението край пътен възел "Благоевград-Юг"

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Временно движението при км 365 по път I-1 Благоевград– Симитли в района на пътен възел "Благоевград-Юг" е двупосочно в една лента заради горяща кола, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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