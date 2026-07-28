Градинско трио “дзадзики”

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Сега е времето на салатите, които се приготвят с домашни летни зеленчуци. Нека да бъдем широко отворени към природните дадености и да използваме моментите, в които можем да дадем на организма си полезни елементи”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
3 кофички кисело мляко с масленост 3, 6%
1 крехка краставица
1 малка и крехка тиквичка
100 г тученица
2-3 скилидки чесън
копър
2 с.л. зехтин или олио
сол на вкус
1 к.л. сусам
1 к.л. мляно конопено семе
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Изцеждаме най-напред киселото мляко. Настъргваме на едро ренде необелените краставица и тиквичка. Нарязваме на дребно тученицата (с крехки стъбла и листа). Посоляваме ги с малко сол и ги разбъркваме.
Оставяме ги в продължение на 15 минути, за да си пуснат част от соковете. Изстискваме ги много добре с ръка и ги смесваме с млякото, счукания чесън и нарязания копър.
Солим на вкус. По наша преценка слагаме сусама и конопеното семе или ги оставяме за поръска отгоре.
Разбъркваме сместа добре и я прибираме в хладилника за около 2 часа. През това време ароматите ще се смесят и салатата ще стане още по-вкусна. Сервираме дзадзикито, декорирано със свеж копър.