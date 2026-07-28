Градинско трио “дзадзики”

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КОЙ ГОТВИ

“Сега е времето на салатите, които се приготвят с домашни летни зеленчуци. Нека да бъдем широко отворени към природните дадености и да използваме моментите, в които можем да дадем на организма си полезни елементи”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

3 кофички кисело мляко с масленост 3, 6%

1 крехка краставица

1 малка и крехка тиквичка

100 г тученица

2-3 скилидки чесън

копър

2 с.л. зехтин или олио

сол на вкус

1 к.л. сусам

1 к.л. мляно конопено семе

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Изцеждаме най-напред киселото мляко. Настъргваме на едро ренде необелените краставица и тиквичка. Нарязваме на дребно тученицата (с крехки стъбла и листа). Посоляваме ги с малко сол и ги разбъркваме.

Оставяме ги в продължение на 15 минути, за да си пуснат част от соковете. Изстискваме ги много добре с ръка и ги смесваме с млякото, счукания чесън и нарязания копър.

Солим на вкус. По наша преценка слагаме сусама и конопеното семе или ги оставяме за поръска отгоре.

Разбъркваме сместа добре и я прибираме в хладилника за около 2 часа. През това време ароматите ще се смесят и салатата ще стане още по-вкусна. Сервираме дзадзикито, декорирано със свеж копър.