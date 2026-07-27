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Пуснаха и в двете посоки движението по "Цариградско шосе" след катастрофата (Снимки)

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Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков

Възстановено е движението и в двете посоки на пътни превозни средства по бул. "Цариградско шосе", съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

По-рано днес автобус от линия 204 скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард в посока Орлов мост. Платното за движение и излизане от София бе препречено и трафикът беше силно затруднен. Автобусът се спрял в бетонните ограничители.

Превозното средство бе изтеглено от пътното платно. 

Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков

При тежкия пътен инцидент има четирима пострадали - двама мъже, жена и момиче на 16 години. Двама от тях са откарани с линейка в ИСУЛ, а другите двама - в "Пирогов".

Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков
Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков

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