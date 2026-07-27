Аварирал камион пречи на движението при км 9 на "Струма" към Перник

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Временно се ограничава движението по изпреварващата лента при км 9 на автомагистрала "Струма" в посока Перник след тунел "Люлин" поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Движението се осъществява в активната лента.