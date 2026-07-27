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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23292881 www.24chasa.bg

Аварирал камион пречи на движението при км 9 на "Струма" към Перник

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АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Временно се ограничава движението по изпреварващата лента при км 9 на автомагистрала "Струма" в посока Перник след тунел "Люлин" поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Движението се осъществява в активната лента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

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