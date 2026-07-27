На 28 юли променят движението в част от пътя I-8 в района на Нови Хан

Утре – 28 юли, от 9 ч. до 18 ч. за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от път I-8 Нови Хан – София в района на с. Нови хан /при 95-и км/. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.