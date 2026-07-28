Православен календар за 28 юли

Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Чудотворна икона на св. Богородица – Зографска Акатистна

От 70-те свети апостоли тези били избрани за дякони в Ерусалим. Било им поверено да раздават помощи на нуждаещите се. Св. Прохор придружавал ап. Петър. После станал спътник на св. Йоан Богослов и с него делил и трудове, и заточение. Бил убит от езичниците. Св. Никанор бил убит от юдеите. Св. Тимон понесъл жестоки мъки и умрял разпнат на кръст. Св. Пармен изпълнявал усърдно повереното му служение. Завършил живота си тихо пред очите на апостолите.