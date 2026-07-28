Георги Рачев: Започна четвъртата гореща вълна в Западна Европа, а България пак ще се измъкне по терлици

На 4 и 5 август температурите ще стигнат 39 градуса в Петрич, Лом и Сандански

Днес е първият горещник. Според поверията те определят и каква ще е зимата. От 40 г. следя тази статистика - нищо вярно няма. Преди 100 г. може да е било така, но зимите сега са ужасно по-меки. Това каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев. Той влезе в студиото с количка, в която имаше диня. Тя е подарък от община Болярово. Тази баба Цоцолана - 18,2 кг и на целия бостан няма по-голяма. Тя е расла по стария бюджет и ще бъде изядена по новия, каза проф. Рачев.

Започна четвъртата гореща вълна в Западна Европа. България пак ще се измъкне по терлици - тихичко и по Балкански. Ще продължи да е доста горещо и чак към 7 - 8 август се очаква евентуално захлаждане и валежи, каза още проф. Рачев. В Централна Европа ще бъде около 25 градуса над нормата и означава температури около 38-39 градуса, което е ужасно много. При нас ще е продължително топличко и ще усетим тази вълна. Следващият вторник и сряда ще са доста драстични температурите и при нас, каза още Рачев.

В София през следващата седмица ще достигнат максимално 34-35 градуса. В Лом, Петрич и Сандански обаче могат да са и 39 градуса в тези два дена. В Пловдив ще е 38 градуса.

По морето ще е хубаво времето с температури до 31 градуса до следващата неделя. Средиземно море е кипнало и през септември ще се сетим за циклоните характерни за изключително топлото време, каза още той.