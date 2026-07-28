Температурата се качва, в петък максималните ще бъдат между 34° и 39°

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще продължи да се повишава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 20°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 16°.

През следващите два дни времето ще бъде слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност.

В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб до умерен вятър от североизток. Температурите ще се повишават бавно, в петък максималните ще бъдат между 34° и 39°.