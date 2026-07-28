Осветлението в тунел "Кочериново" на "Струма" не работи

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Движението в тунел „Кочериново" на АМ „Струма" в посока Благоевград се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление, съобщават от АПИ.

Шофьорите да се движат със съобразена скорост.