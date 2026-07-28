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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23296103 www.24chasa.bg

Осветлението в тунел "Кочериново" на "Струма" не работи

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Тунел „Кочериново“ СНИМКА: Google Street View

Движението в тунел „Кочериново" на АМ „Струма" в посока Благоевград се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление, съобщават от АПИ.

Шофьорите да се движат със съобразена скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тунел „Кочериново“ СНИМКА: Google Street View

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