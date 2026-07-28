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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23298563 www.24chasa.bg

Аварирал камион спря движението по пътя Мездра – Враца

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Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Мездра – Враца поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. 

Обходен маршрут: по общински път през Моравица. Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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