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Православен календар за 29 юли, вижте кои са имени...

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Православен календар за 29 юли, вижте кои са именици днес

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Православен календар

Св. свщмчк Висарион, еп. Смоленски. Св. мчк Калиник. Св. мчца Серафима девица

Св. Калиник се родил в Киликия (Мала Азия) и бил възпитан в християнския закон. Дълбоко скърбял, като виждал, че народът се покланя на бездушни идоли и не знае истинския Бог. Затова решил да посвети живота си на проповед на светата вяра. Обиколил много градове и села, като обръщал езичниците от идолите към Христа. Бил преследван и подложен на страшни изтезания, а накрая и осъден на смърт.

Празнуват: Горан, Калин, Калина, Калинка

Православен календар

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