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Слънчево и горещо е времето на 29 юли

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 20°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 16°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

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