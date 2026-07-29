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Натоварено е влизането от Сърбия през "Калотина", фериботите при Оряхово и Свищов не работят

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Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина" Снимка: Архив

Натоварено е движението за леки автомобили на влизане в страната през ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия. На останалите пунктове със съседната страна трафикът остава нормален, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Временно преустановена е работата на фериботите при "Оряхово – Бекет" и "Свищов - Зимнич" заради ниското ниво на река Дунав. На останалите преходи с Румъния преминаването се извършва без затруднения, като по Дунав мост при Русе и Гюргево автомобилите се движат и в двете платна след приключилия в края на юни ремонт.

Без забавяния е трафикът по границите с Гърция, Турция и Северна Македония. От Граничната полиция напомнят, че през пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават всички видове превозни средства, пише БТА.

Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина" Снимка: Архив

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