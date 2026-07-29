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Вижте къде в София няма да има вода на 30 юли

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Чешма СНИМКА: Пиксабей

На 30 юли (четвъртък) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Курило", гр. Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Момина сълза", ул. „Беласица", ул. „Хризантема", ул. „Върбовка", ул. „Бъдеще" и ул. „Гина Кунчева".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Беласица" и ул. „Розова долина".

На 30 юли (четвъртък) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Александър Баров", кв. „Кръстова вада" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Арх. Александър Бръзицов", ул. „Арх. Генчо Скордев", ул. „Арх. Елена Варакаджиева" , ул. „Д-р Харалан Попов", ул. „Ген. Иван Колев" и ул. „Д-р Борис Вълчев".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Проф. Георги Йолов" и ул. „Флора Кънева".

На 30 юли (четвъртък) 2026 г. във връзка с механично почистване и дезинфекция на резервоар „Шумака" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 12:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

в.з. Шумако.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Симеоновско шосе" на отбивката за резервоар „Шумака", съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода". 

Чешма СНИМКА: Пиксабей

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