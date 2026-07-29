Температурите отново тръгват нагоре, очакват се до 37 градуса

През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София - около 31 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части – и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 26 градуса, на 2000 м - около 18 градуса, пише БТА.

В петък и събота времето ще бъде слънчево, като в петък след обяд над планините ще има незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в източните райони – със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса; по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса.