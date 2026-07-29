Днес два пъти ще се спира движението по пътя Благоевград – Кулата заради следствени действия

Днес от 21 ч. до 21:30 ч. ще бъде ограничено движението от п.в. „Симитли" до п.в. „Брежани" по път I-1 Благоевград – Кулата за извършване на замерване на пътното платно по досъдебно производство. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: от път I-1 през п.в. „Симитли", през гр. Симитли по път III-1007, през с. Черниче - до п.в. „Брежани" и обратно на път I-1 Благоевград – Кулата, съобщиха от АПИ.

От 22 ч. до 23:30 ч. ще бъде ограничено движението от п.в. „Благоевград – Юг" до п.в. „Симитли" по път I-1 Благоевград – Кулата като трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: от път I-1 през п.в. „Благоевград – ЮГ" по АМ „Струма" до п.в. „Симитли" и обратно на път I-1 Благоевград – Кулата.