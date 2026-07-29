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Катастрофа спря движението по пътя Видин - Монтана край Димово

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно е ограничено движението по път I-1 Видин - Монтана в района на Димово заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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