Адският пек от Европа идва и у нас, август започва с 39°

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Далеч сме обаче от рекордите - в Чирпан са измервани 45°, в Сандански и Русе - 44

Тук-там разхлаждащи валежи около 8-и, после шанс температурите да паднат с десетина градуса към 20-и

Адският пек от Западна Европа идва и у нас. С много слънце и горещини ще започне август. Дневните температури ще достигат 34-39 градуса.

Въпреки това като цяло средните месечни максимални температури

ще са близки до климатичните норми

- от 26 до 31 градуса.

Август ще е в норма и за дъждовете. Условия за повече валежи ще има в Западна България през първата и последната десетдневка от месеца.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В периода от 4 до 7 август ще бъде предимно слънчево, а в традиционно най-топлите места термометрите ще показват дори над 40 градуса.

Малко по-хладна вълна с дъжд ще премине на 8 и 9 август. Тогава може да паднат и

градушки в Дунавската равнина

На 9-и ще превалява в Горнотракийската низина и по черноморското крайбрежие.

Дневните температури ще достигат 31 до 36 градуса.

С много слънце и горещини ще започне и втората десетдневка. От 10 до 13 август дневните температури ще достигат 33-37 градуса, в Югозападна България - до 38 градуса.

Захлаждане и краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в средата на втората дестдневка - около 14 и 15 август.

Нови валежи със силни гръмотевични бури и захлаждане вероятно ще има от 19 до 22 август. Интензивни дъждове се очакват в Северна и в Южна България, прогнозира синоптикът.

На 20 август ще превали по Черноморието. Дневните температури в населените места

ще се понижат до 22-26 градуса

През третата десетдневка (от 23 до 30 август) ще има много слънчеви часове и температури от 28 до 33 градуса, казва още метеорологът.

Той припомня, че времето през месеца е типично лятно, подходящо за почивка.

Най-високите температури са отчетени в Чирпан - 45 градуса, в Сандански - 44, в Русе, Плевен, Търговище, Елхово, Свищов - 43.

В София най-високата температура през този месец е 39 градуса, измерена на 11 август 1994 г. В Пловдив на 22 август 1922 г. са отчетени 41 градуса, а в Плевен на 12 август същата година - 43.

През осмия месец на годината стабилното слънчево и сухо време се дължи главно на

преобладаващия антициклонален тип време

Нахлуванията на влажен и хладен океански въздух са по-редки от тези през юли. Случат ли се обаче, се развива мощна купесто-дъждовна облачност и падат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. Понякога са възможни локални наводнения и градушки.

Захлажданията обикновено са по-изразени в края на месеца, когато и температурите се понижават по-чувствително. Макар и рядко, се е случвало през август нощните температури да се понижават до 5-8 градуса.

Откакто у нас се правят официални измервания, най-студено през август е било в Трън - 0 градуса, Самоков - 1 градус, Смолян - 2, Казанлък и Панагюрище - 3, Пазарджик и Кнежа - 4.

В София са измерени 3,5 градуса на 29 август 1981 г.

В Пловдив най-студено е било на 24-и също преди 45 години - 5,6 градуса, а в Плевен на тази дата през далечната 1907 г. са отчетени 7,2 градуса. Температури, които натрапчиво напомнят, че следва първият есенен месец - септември.

Сух август - сухи бъчви, дъждовен август - пълни бъчви.

По дните от 1 до 12 се съди за времето през отделните месеци. Ако на първи, втори и трети август е горещо, то януари, февруари и март ще е студено и обратното.

Това гласи народната метеорология, която включва прогнози за времето, основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.

В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание.

Магнитното поле - спокойно на Балканите

Месецът ще започне със средна геомагнитна активност. Повишената геомагнитната активност ще се задържи през първите дни от месеца - до 8 август. Силни нива с условия за слаби бури в северните ширини се очакват в периода 1 и 2 август. На Балканския полуостров не се очакват геомагнитни бури.

През периода от 9 до 31 август магнитното поле ще бъде спокойно с временни усилвания около 18 август и от 28 до 31 август. И отново на ширините на Балканите не се очакват геомагнитни бури.