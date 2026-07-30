Адският пек от Европа идва и у нас, август започва с 39°

- Далеч сме обаче от рекордите - в Чирпан са измервани 45°, в Сандански и Русе - 44
- Тук-там разхлаждащи валежи около 8-и, после шанс температурите да паднат с десетина градуса към 20-и
Адският пек от Западна Европа идва и у нас. С много слънце и горещини ще започне август. Дневните температури ще достигат 34-39 градуса.
Въпреки това като цяло средните месечни максимални температури
ще са близки до климатичните норми
- от 26 до 31 градуса.
Август ще е в норма и за дъждовете. Условия за повече валежи ще има в Западна България през първата и последната десетдневка от месеца.
Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.
В периода от 4 до 7 август ще бъде предимно слънчево, а в традиционно най-топлите места термометрите ще показват дори над 40 градуса.
Малко по-хладна вълна с дъжд ще премине на 8 и 9 август. Тогава може да паднат и
градушки в Дунавската равнина
На 9-и ще превалява в Горнотракийската низина и по черноморското крайбрежие.
Дневните температури ще достигат 31 до 36 градуса.
С много слънце и горещини ще започне и втората десетдневка. От 10 до 13 август дневните температури ще достигат 33-37 градуса, в Югозападна България - до 38 градуса.
Захлаждане и краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в средата на втората дестдневка - около 14 и 15 август.
Нови валежи със силни гръмотевични бури и захлаждане вероятно ще има от 19 до 22 август. Интензивни дъждове се очакват в Северна и в Южна България, прогнозира синоптикът.
На 20 август ще превали по Черноморието. Дневните температури в населените места
ще се понижат до 22-26 градуса
През третата десетдневка (от 23 до 30 август) ще има много слънчеви часове и температури от 28 до 33 градуса, казва още метеорологът.
Той припомня, че времето през месеца е типично лятно, подходящо за почивка.
Най-високите температури са отчетени в Чирпан - 45 градуса, в Сандански - 44, в Русе, Плевен, Търговище, Елхово, Свищов - 43.
В София най-високата температура през този месец е 39 градуса, измерена на 11 август 1994 г. В Пловдив на 22 август 1922 г. са отчетени 41 градуса, а в Плевен на 12 август същата година - 43.
През осмия месец на годината стабилното слънчево и сухо време се дължи главно на
преобладаващия антициклонален тип време
Нахлуванията на влажен и хладен океански въздух са по-редки от тези през юли. Случат ли се обаче, се развива мощна купесто-дъждовна облачност и падат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. Понякога са възможни локални наводнения и градушки.
Захлажданията обикновено са по-изразени в края на месеца, когато и температурите се понижават по-чувствително. Макар и рядко, се е случвало през август нощните температури да се понижават до 5-8 градуса.
Откакто у нас се правят официални измервания, най-студено през август е било в Трън - 0 градуса, Самоков - 1 градус, Смолян - 2, Казанлък и Панагюрище - 3, Пазарджик и Кнежа - 4.
В София са измерени 3,5 градуса на 29 август 1981 г.
В Пловдив най-студено е било на 24-и също преди 45 години - 5,6 градуса, а в Плевен на тази дата през далечната 1907 г. са отчетени 7,2 градуса. Температури, които натрапчиво напомнят, че следва първият есенен месец - септември.
Сух август - сухи бъчви, дъждовен август - пълни бъчви.
По дните от 1 до 12 се съди за времето през отделните месеци. Ако на първи, втори и трети август е горещо, то януари, февруари и март ще е студено и обратното.
Това гласи народната метеорология, която включва прогнози за времето, основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.
В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание.
Магнитното поле - спокойно на Балканите
Месецът ще започне със средна геомагнитна активност. Повишената геомагнитната активност ще се задържи през първите дни от месеца - до 8 август. Силни нива с условия за слаби бури в северните ширини се очакват в периода 1 и 2 август. На Балканския полуостров не се очакват геомагнитни бури.
През периода от 9 до 31 август магнитното поле ще бъде спокойно с временни усилвания около 18 август и от 28 до 31 август. И отново на ширините на Балканите не се очакват геомагнитни бури.