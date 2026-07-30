Сандвич от тиквички

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КОЙ ГОТВИ
“Сезонът на тиквичките се усеща. А това предложение е за сандвич - без хляб, с основа от тиквички”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
За 2 броя:
1 средна тиквичка (ок. 300 г)
200 г кашкавал
30 г пармезан (за хрупкава коричка, но може и без него)
сол и черен пипер на вкус
олио/ зехтин
За плънката:
варено пушено филе, домати или по ваш избор
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Загряваме фурната на 180 градуса. Тиквичките нарязваме на тънки кръгчета. Тавата застиламе с лист хартия за печене. На два приблизителни правоъгълника настъргваме първо пармезана, а после върху него половината от кашкавала.
Нареждаме тиквичките на правоъгълници със застъпване. Намазваме с четка с мазнината или напръскваме със спрей. Поръсваме със сол и черен пипер.
Печем във фурната за около 15 минути, докато кашкавалът отдолу се зачерви. Изваждаме тавата и върху тиквичките разпределяме останалата част от кашкавала.
Връщаме във фурната за още 4-5 мин, докато и той се разтопи и леко зачерви. Изваждаме тавата и оставяме да се охлади. В едната половина нареждаме желаната плънка и с помощта на шпатула (или широк нож) върху нея прехвърляме другата половина от блата с тиквичките.