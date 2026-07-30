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Православен календар за 30 юли

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Православен календар

Св. апостоли Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник  - от Седемдесетте апостоли; Св. Валентин, еп. Интерамски (Богородични заговезни)

Светият апостол Сила, когото старшите апостоли избрали за проповядване на Словото Божие, носел огромни трудове в благовестието на Христовото учение, отначало заедно със свети първовърховен апостол Павел, а след това без него.

Свети апостол Силуан се трудил в проповед на словото Божие заедно с върховните апостоли Петър и Павел. И двамата споменават в писанията си за него.

За свети апостол Крискент споменава свети апостол Павел във второто послание до Тимотей, като казва: "Крискент - в Галатия" (2Тим. 4:10), тоест бил изпратен на проповед. Той бил епископ в Галатия, а след това проповядвал за Христа в Галия и поставил за епископ в град Виена своя ученик Захария. Отново се върнал в Галатия и загинал там мъченически по време на царуването на Траян (римски император - 98-117 г.).

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