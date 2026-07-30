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Слънчево и горещо е времето на 30 юли

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По Черноморието ще бъде слънчево. СНИМКА: 24 ЧАСА

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 23°-24° по северното крайбрежие до 25°-26° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще бъде слънчево. СНИМКА: 24 ЧАСА

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