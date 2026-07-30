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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23307082 www.24chasa.bg

Ремонт на „Тракия“ край Пазарджик, движението ще е затруднено

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

На 30 юли (четвъртък), между 8 ч. и 15 ч. ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от АМ „Тракия" в област Пазарджик, между 61-и и 66-и км. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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