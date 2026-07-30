Слънчево и горещо време, температурите достигат 36 градуса

През нощта ще бъде ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрологияза БТА. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Около и след обяд ще бъде горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по морското крайбрежие. В София се очакват около 32 градуса. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще се доближи до средното за месеца.

Максималните температури ще достигнат 26–29 градуса, а морската вода ще бъде 24–25 градуса. Вълнението на морето ще е 2–3 бала.

Слънчево ще остане времето и в планините. Там ще духа слаб до умерен североизточен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра – около 18 градуса.

През почивните дни ще се задържи слънчево. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони – до умерен, от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 33 и 38 градуса, а по Черноморието – между 29 и 32 градуса.