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Ограничиха движението на "Тракия" към София заради катастрофа (Обновена)

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

Движението по автомагистрала „Тракия" при 281-вия километър в посока София е временно ограничено заради пътнотранспортно произшествие на територията на област Ямбол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

В инцидента е участвал моторист, уточни за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Зимница", Ямбол и пътен възел „Хаджидимитрово", откъдето автомобилите отново се включват в магистрала „Тракия".

Движението на място се регулира от служители на „Пътна полиция". От полицията в Ямбол съобщиха, че подробности за произшествието се очакват по-късно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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