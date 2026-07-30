Ограничиха движението между Перник и Брезник заради катастрофа

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Временно движението при км 6 по път II-63 Перник – Брезник се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".