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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23310031 www.24chasa.bg

Ограничиха движението между Перник и Брезник заради катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно движението при км 6 по път II-63 Перник – Брезник се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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