Временно променят движението по "Струма", махат крайпътна растителност

През следващата седмица за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма" в област Кюстендил, съобщиха от АПИ.

От 3 август /понеделник/ до 7 август /петък/, между 7 ч. и 16:30 ч., ще се работи в отсечката от 37-и до 56-км. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.