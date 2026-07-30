Катастрофа с 4 коли на бул. „Цар Освободител“ в София затруднява движението

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Катастрофа между четири автомобила на бул. „Цар Освободител", непосредствено след Орлов мост, затруднява движението, съобщи БТА.

В района се е образувало задръстване.