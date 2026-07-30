ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Файненшъл Таймс": САЩ и Франция помагали на Украй...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23310887 www.24chasa.bg

Катастрофа с 4 коли на бул. „Цар Освободител“ в София затруднява движението

4768
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимки Фейсбук/Катастрофи в София/Antonio Georgiev-Hadjihristov

Катастрофа между четири автомобила на бул. „Цар Освободител", непосредствено след Орлов мост, затруднява движението, съобщи БТА.

В района се е образувало задръстване.

                                                                                                                                                                                                               

         
                                                                                                     

Снимки Фейсбук/Катастрофи в София/Antonio Georgiev-Hadjihristov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание