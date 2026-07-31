Горещо! Прохлада около морето през почивните дни

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Високите температури ще продължат и следващата седмица, на места ще надвишават 40 градуса

Много горещо ще е през почивните дни, затова ще е отлично за почивка на море и планина. Там слаб ветрец ще носи малко прохлада. Жегата ще се задържи и през следващата седмица, когато на места температурите ще надвишат 40 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков. Цветя в двор в село Торос СНИМКА: ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

Сутринта в последния ден от месеца температурите ще бъдат от 16 до 22, в североизточните райони до 23, по Черноморието до 20 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобед ще се развиват купести облаци. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса, по Черноморието до 30 градуса. За София очакваната минимална температура е 16, а максималната 33 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 17 до 22 градуса. Максималните стойности на термометъра ще са от 34 до 39 градуса. За София очакваната минимална температура е 16, а максималната 33 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево и ветровито, с разхлаждащ бриз. Максималните температури на въздуха ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е

от 24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното

Вълнението е слабо с тенденция към умерено по Южното Черноморие.

Над планините ще е слънчево и ветровито с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът над 2500 м ще бъде от североизток с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 13 до 15 градуса, а на 1500 м - от 22 до 24.

Сутринта в неделя температурите ще бъдат от 16 до 21 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Следобед над планините ще се развиват купести облаци. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса. За София очакваната минимална температура е 17, а максимална 34 градуса.

Максималната температура на въздуха по Черноморието ще е от 29 до 31 градуса.

Вълнението ще е слабо

Вятърът по високите части на планините ще е от изток с пулсове до 30км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 14 до 16 градуса, на 1500 м - от 23 до 25 градуса.

От понеделник горещото време продължава и така ще е през цялата седмица. В четвъртък, петък и събота в крайните южни райони температурите ще надвишават 40 градуса.