Галет със зеленчуци

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КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща лятна рецепта.
ПРОДУКТИ
За тестото:
2 яйца
1/2 ч.ч. вода
1/2 ч.ч. прясно мляко
500 г брашно
7 г суха мая
пресен копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Затопляме млякото и слагаме маята със захарта да втаса или я добавяме към брашното. В купа (или тавичка) чукваме яйцата, разбиваме ги и добавяме затоплената вода, олиото и солта. Объркваме всичко. Добавяме и млякото с маята. Постепенно към сместа започваме да добавяме от брашното (предварително пресято).
Замесваме тесто, което оставяме да си почине за половин час. В тава, покрита с хартия за печене и набрашнена, прехвърляме тестото. С ръце го раздърпваме, ако е необходимо, поръсваме с брашно. Оформяме кръг.
Нарязваме картофите на филии и подреждаме върху тестото, като оставяме около три пръста отстрани непокрито. Отгоре натрошаваме сиренето, а върху него подреждаме нарязаната на филии тиквичка.
Обръщаме краищата на тестото навътре и притискаме внимателно. Намазваме с олио с помощта на четка тиквичките и тестото. Поръсваме с малко сол и нарязан на ситно копър.
Печем в предварително загрята фурна на около 200 градуса до готовност.