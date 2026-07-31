Галет със зеленчуци

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КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща лятна рецепта.

ПРОДУКТИ

За тестото:

2 яйца

1/2 ч.ч. вода

1/2 ч.ч. прясно мляко

500 г брашно

7 г суха мая

пресен копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Затопляме млякото и слагаме маята със захарта да втаса или я добавяме към брашното. В купа (или тавичка) чукваме яйцата, разбиваме ги и добавяме затоплената вода, олиото и солта. Объркваме всичко. Добавяме и млякото с маята. Постепенно към сместа започваме да добавяме от брашното (предварително пресято).

Замесваме тесто, което оставяме да си почине за половин час. В тава, покрита с хартия за печене и набрашнена, прехвърляме тестото. С ръце го раздърпваме, ако е необходимо, поръсваме с брашно. Оформяме кръг.

Нарязваме картофите на филии и подреждаме върху тестото, като оставяме около три пръста отстрани непокрито. Отгоре натрошаваме сиренето, а върху него подреждаме нарязаната на филии тиквичка.

Обръщаме краищата на тестото навътре и притискаме внимателно. Намазваме с олио с помощта на четка тиквичките и тестото. Поръсваме с малко сол и нарязан на ситно копър.

Печем в предварително загрята фурна на около 200 градуса до готовност.