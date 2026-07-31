На 31 юли рожден ден имат

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Пенчо Милков, кмет на Русе

Петко Николов, бивш служебен министър на икономиката и индустрията

Константин Каменаров, ексгенерален директор на БНТ

Кристина Димитрова, певица

Проф. Иван Ничев, режисьор

Владислав Прелезов, журналист

Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите

Христо Терзийски, депутат, бивш министър на вътрешните работи

Д-р Лиляна Мирчева, началник на Отделението по кардиология в УМБАЛ “Бургасмед”

Димо Райков, писател

Йоана Георгиева, състезателка по кану-каяк

Маргарит Николов, режисьор

Станимир Илчев, бивш депутат и евродепутат